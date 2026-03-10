Valve запретила CS:GO в киберспорте

Valve запретила официальные турниры по Counter-Strike: Global Offensive. О своем решении не выдавать лицензии на проведение соревновательных турниров по CS:GO Valve рассказала изданию Dust2.us.

Ранее Valve фактически разделила классическую версию игры и Counter-Strike 2, присвоив Counter-Strike: Global Offensive собственный идентификатор App ID. Это позволило пользователям вновь запускать оригинальный шутер 2012 года отдельно от новой версии.

Возвращение проекта вызвало заметный интерес со стороны игроков. Вскоре после возвращения одновременный онлайн в Counter-Strike: Global Offensive превышал 66 тыс. пользователей.

Тем не менее, несмотря на рост активности аудитории, организованный киберспортивный сегмент для этой версии игры останется закрытым. Valve подтвердила, что лицензии на проведение турниров по CS:GO выдаваться не будут.

При этом компания продолжает поддерживать соревновательные мероприятия для других классических и более старых проектов. В частности, лицензии выдаются для турниров по Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, Team Fortress Classic и Day of Defeat.

