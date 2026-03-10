Новый драйвер Nvidia заметно повышает производительность видеокарт

Nvidia выпустила драйвер 595.76, который устраняет критическую проблему в предыдущей версии и повышает производительность видеокарт серии GeForce RTX 50. Об этом сообщает WCCFTech.

© Газета.Ru

Обновление исправляет ошибку драйвера версии 595.71, из-за которой искусственно ограничивалось напряжение графического ядра. В результате видеокарты, включая флагманскую GeForce RTX 5090, не могли стабильно превышать частоту около 3 ГГц, что снижало потенциальную производительность устройств.

После установки драйвера пользователи начали сообщать о заметном улучшении результатов как в синтетических тестах, так и в играх. В частности, один из владельцев ASUS Prime RTX 5080 на форуме Reddit отметил рост производительности примерно на 7% в бенчмарке Steel Nomad и результат 35 853 балла в тесте 3DMark Time Spy.

Кроме того, пользователи отметили повышение стабильности видеокарт при ручном разгоне, в результате чего устройства стали устойчивее удерживать максимальные частоты без сбоев.

В игровых сценариях эффект также оказался заметным. По отзывам геймеров, в ресурсоемких проектах, таких как Assetto Corsa и BeamNG.drive, прирост частоты кадров может достигать 15–30 FPS. Владельцы топовых моделей RTX 5090 также подтверждают аналогичное улучшение производительности.

Ранее глава Nvidia Хуанг признался, что любит ограничения и назвал кризис памяти чудесным.