Следующее поколение Xbox может превратиться в игровой ПК

Следующее поколение консолей Xbox под кодовым названием Project Helix может существенно изменить концепцию платформы, так как компания рассматривает отказ от традиционной консольной архитектуры в пользу решения, основанного на ПК-платформе. Об этом сообщает WCCFTech со ссылкой на инсайдера SneakersSO.

Новое устройство будет представлять собой высокопроизводительный компьютер со специальным интерфейсом Windows в режиме Full Screen Experience, аналогичным тому, что используется на портативных ПК, таких как ROG Ally. В такой модели разработчикам больше не потребуется создавать игры под уникальную аппаратную архитектуру Xbox: устройство будет запускать ПК-тайтлы через Microsoft Store.

Подобный подход фактически нивелирует традиционную модель консольных эксклюзивов Xbox, поскольку новые игры платформы будут технически являться релизами для ПК. При этом Microsoft намерена сохранить доступ к библиотеке игр прошлых поколений Xbox благодаря системе обратной совместимости и эмуляции.

Изменение архитектуры может вывести устройство из прямой конкуренции с потенциальными PlayStation 6 и Nintendo Switch 3. По данным инсайдера, внутри компании ожидают, что устройство станет нишевым и дорогим продуктом с ограниченными продажами.

Инсайдер также отмечает, что выпуск Project Helix может быть связан с уже вложенными инвестициями в разработку платформы. В случае слабых коммерческих результатов это может усилить дискуссию внутри Microsoft о целесообразности дальнейшего развития собственного аппаратного подразделения и усилении фокуса на играх и сервисах для сторонних платформ.

Ранее Valve подтвердила выпуск Steam Machine и других устройств в 2026 году.