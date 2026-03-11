Следующее поколение Xbox может превратиться в игровой ПК

WCCFTech: новый Xbox будет мощным ПК на Windows вместо классической консоли
Следующее поколение консолей Xbox под кодовым названием Project Helix может существенно изменить концепцию платформы, так как компания рассматривает отказ от традиционной консольной архитектуры в пользу решения, основанного на ПК-платформе. Об этом сообщает WCCFTech со ссылкой на инсайдера SneakersSO.
Новое устройство будет представлять собой высокопроизводительный компьютер со специальным интерфейсом Windows в режиме Full Screen Experience, аналогичным тому, что используется на портативных ПК, таких как ROG Ally. В такой модели разработчикам больше не потребуется создавать игры под уникальную аппаратную архитектуру Xbox: устройство будет запускать ПК-тайтлы через Microsoft Store.
Подобный подход фактически нивелирует традиционную модель консольных эксклюзивов Xbox, поскольку новые игры платформы будут технически являться релизами для ПК. При этом Microsoft намерена сохранить доступ к библиотеке игр прошлых поколений Xbox благодаря системе обратной совместимости и эмуляции.
Изменение архитектуры может вывести устройство из прямой конкуренции с потенциальными PlayStation 6 и Nintendo Switch 3. По данным инсайдера, внутри компании ожидают, что устройство станет нишевым и дорогим продуктом с ограниченными продажами.
Инсайдер также отмечает, что выпуск Project Helix может быть связан с уже вложенными инвестициями в разработку платформы. В случае слабых коммерческих результатов это может усилить дискуссию внутри Microsoft о целесообразности дальнейшего развития собственного аппаратного подразделения и усилении фокуса на играх и сервисах для сторонних платформ.
