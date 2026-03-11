Игроки громят шутер Marathon от авторов Destiny 2

5 марта состоялся релиз шутера Marathon — новой игры от разработчиков из студии Bungie. Многие геймеры уже опробовали шутер и поделились своим мнением.

© Чемпионат.com

Так, на агрегаторе Metacritic игра получила 4,8 балла из 10. Проект ругают за крайне неудобный интерфейс, малое количество контента и скучный геймплей. Авторы обзоров отмечают, что от студии, которая создала такие популярные игры, как Halo и Destiny, не ждёшь подобной халтуры. Многие пользователи сравнивают Marathon с другим популярным онлайн-шутером Apex Legends, но в пользу второй — геймеры считают, что такие игры-сервисы должны раздавать бесплатно.

Что пишут игроки о шутере Marathon:

Игра получилась очень стильной и в целом качественной, но создаётся впечатление, что геймерам уже надоели подобные шутеры. Первые пару часов было интересно, а потом вдруг стало скучно — одного визуального стиля недостаточно, чтобы удержать игроков. Художественное оформление ужасно. Пользовательский интерфейс отвратительный. И эта игра понравится только заядлым любителям PvP. Bungie действительно промахнулись Marathon. Цена слишком высока для такого качества. Какой вообще был смысл в создании этой игры? Просто скучный, ничем не примечательный эвакуационный шутер. И самое отвратительное, что Bungie ради этого убили Destiny. Клон Apex Legends с запутанным хаосом из миллиона событий, постоянно происходящих на экране. Классическая халтура — это по сути новый Concord. Скучная игра, ужасные персонажи и пресный геймплей, а цена при этом $ 40 — это просто грабёж, есть гораздо лучшие бесплатные альтернативы.

События Marathon разворачиваются в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства.