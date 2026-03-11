Инсайдер раскрыл двух возможных новых чемпионов League of Legends

Инсайдер Big Bad Bear поделился информацией о двух потенциальных чемпионах в League of Legends.

© Чемпионат.com

Первый возможный герой — Локке из Демасии. Персонаж связан с демонической тематикой и сюжетной линией коррупции региона. В качестве оружия герой якобы использует кинжал из петрицита (антимагического материала из Демасии), а его внешний вид может быть частично вдохновлён персонажем Нанами из аниме «Магическая битва».

Второй возможный чемпион — девушка с элементальной магией из региона Ишталь, которая пока не полностью контролирует свои способности. Подробностей о ней значительно меньше.

Ранее Riot Games сообщала, что в 2026 году планируют выпустить меньше новых чемпионов, сосредоточившись на переработках существующих персонажей. В ближайшее время выйдет обновлённая версия Шиванны.