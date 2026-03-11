Valve подтвердила выпуск Steam Machine и других устройств в 2026 году

Компания Valve подтвердила планы по выпуску Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller в 2026 году. Об этом говорится в публикации в сообществе компании.

© Газета.Ru

Изначально в тексте отмечалось, что Valve «надеется» выпустить все три устройства в течение 2026 года. После того как на формулировку обратили внимание пользователи, компания скорректировала сообщение: теперь в нем говорится, что релиз устройств запланирован именно на 2026 год.

При этом новая формулировка отличается от ранее озвученных планов. Еще в начале февраля Valve заявляла, что рассчитывает вывести продукты на рынок уже в первой половине 2026 года.

Примечательно, что устройства были анонсированы 12 ноября 2025, однако цены раскрыты тогда не были. Компания планировала раскрыть цены и точные сроки поставок на протяжении всего этого времени, однако была вынуждена пересмотреть график из-за кризиса на рынке памяти, который повлиял на цепочки поставок компонентов. В итоге стоимость предстоящих устройств все еще остается неизвестной.

