Определились все участники First Stand 2026 по League of Legends

Чемпионат.com

Стал известен полный список участников First Stand 2026 — первого международного турнира по League of Legends в 2026 году.

В турнире примут участие восемь команд из четырёх регионов:

  • Gen.G (Южная Корея);
  • FEARX (Южная Корея);
  • Bilibili Gaming (Китай);
  • JD Gaming (Китай);
  • G2 Esports (Европа);
  • Secret Whales (Северная Америка);
  • LOUD (Бразилия);
  • LYON (Тихоокеанский регион).

Турнир станет первым испытанием для обновлённых ростеров после зимнего трансферного окна — особое внимание привлечёт противостояние корейских фаворитов с европейской G2 Esports, которая начала год с хороших результатов.

Соревнование пройдёт с 16 по 22 марта в Сан-Паулу, Бразилия. Все матчи пройдут в формате best-of-5 (до трёх побед). Призовой фонд составит $ 1 млн.