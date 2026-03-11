Глава Nvidia назвал глобальный дефицит памяти выгодным для компании

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сделал резонансное заявление на конференции Morgan Stanley, заявив, что текущий дефицит компонентов на рынке играет компании на руку. Об этом сообщает портал Videocardz.

© Газета.Ru

Во время обсуждения развития инфраструктуры искусственного интеллекта Хуанг отметил, что отрасль сталкивается с рядом ограничений: от нехватки чипов памяти и кремниевых пластин до ограниченных мощностей по упаковке микросхем и энергетической инфраструктуры для центров обработки данных. Речь идет не только о потребительских продуктах, но и о ключевых компонентах для масштабного развертывания ИИ-инфраструктуры.

По словам главы Nvidia, дефицит ресурсов заставляет клиентов выбирать наиболее производительные решения, что усиливает позиции компании на рынке. Он подчеркнул, что Nvidia заранее обеспечила поставки ключевых компонентов, включая память, кремниевые пластины, корпуса CoWoS, системы, кабели и другое оборудование, необходимое для строительства ИИ-инфраструктуры.

«Я считаю, что дефицит всего — это прекрасно для нас», — заявил Хуанг, отметив, что он любит ограничения, так как «в мире ограничений у вас нет другого выбора, кроме как выбирать лучшее».

Высказывание руководителя Nvidia приняли неоднозначно, поскольку дефицит компонентов затрагивает не только сегмент центров обработки данных, но и рынок потребительского компьютерного оборудования, включая игровые видеокарты. Даже сама Nvidia предупреждала, что ограничения поставок могут повлиять на доступность продукции для геймеров.

Ранее сообщалось, что Nvidia из-за кризиса памяти начнет выпускать очень старую и урезанную видеокарту.