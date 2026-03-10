Team Spirit прошла в плей-офф PGL Wallachia 7 по Dota 2
Team Spirit обеспечила себе место в плей-офф PGL Wallachia Season 7, победив HEROIC со счётом 2:1. Команда повторила результат Team Liquid и прошла в стадию навылет с записью 3:0. HEROIC продолжит борьбу в сетке 2-1.
Первую карту взяла HEROIC: Сантьяго TaiLung Агуэро Густаво на Viper завершил игру с KDA 14/0/10 и 37 тыс. урона. На второй карте Spirit выровняла счёт — Денис Larl Сигитов на Invoker нанёс 33 тыс. урона и команда уверенно закрыла игру.
Решающая третья карта прошла в равной борьбе: счёт убийств по итогу составил 28:28, однако Spirit победила по строениям. Spirit отыграла отставание в 5 тысяч золота и дожала победу. MVP третьей карты — Илья Yatoro Мулярчук на Luna с KDA 9/2/11 и 41 тыс. урона.
PGL Wallachia Season 7 проходит в Бухаресте с 7 по 15 марта, призовой фонд составляет $ 1 млн.