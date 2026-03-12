Valorant вошел в топ-5 самых популярных категорий на Twitch

Аналитики из Stream Charts сообщили, что в феврале 2026 года Valorant занял пятое место среди категорий на Twitch по количеству часов просмотра — 42,78 млн за период с 1 по 28 февраля.

© Чемпионат.com

По сравнению с январём шутер от Riot Games поднялся на три позиции — тогда он занимал восьмое место. Рост связан с проведением региональных турниров VCT Kickoff, которые транслировались на платформе. Оба показателя (январский и февральский) совпали с данными по Counter-Strike, который также поднялся на три позиции благодаря IEM Krakow 2026 и PGL Cluj-Napoca 2026.

В марте на Twitch продолжается трансляция Masters Santiago 2026 — первого крупного международного турнира сезона. Соревнование проходит в Сантьяго, Чили с 28 февраля по 15 марта с призовым фондом $ 1 млн. В нём участвуют 12 команд из четырёх региональных лиг.