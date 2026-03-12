ViewSonic выпустила 27-дюймовый геймерский монитор дешевле 7000 рублей

Компания ViewSonic представила монитор VA27G11-2 с диагональю 27 дюймов по цене 579 юаней, что по курсу на 7 марта составляет около $84 или 6600 рублей. Об этом сообщает GizmoChina.

Новинка оснащена IPS-матрицей с разрешением 1920 на 1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. Базовая частота обновления составляет 144 Гц с возможностью разгона до 175 Гц для более плавного отображения динамичных сцен. Время отклика заявлено на уровне 1 мс MPRT и 5 мс по методу gray-to-gray. Углы обзора достигают 178 градусов.

Экран обеспечивает типичную яркость 350 нит и контрастность 1500:1. Производитель указывает на покрытие 100% цветового пространства sRGB и поддержку 16,7 млн цветов. Используется 8-битная глубина цвета. Монитор также поддерживает HDR10.

Для геймеров предусмотрены технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, функция улучшения видимости в темных сценах и встроенный прицел. Для снижения нагрузки на глаза реализованы технологии Flicker-Free и аппаратное снижение уровня синего света.

Модель оснащена двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и аудиовыходом, поддерживает стандарты HDCP 1.4 и 2.2.

