Мужчины и женщины играют в видеоигры одинаково часто

Вопреки устоявшимся стереотипам, аудитория российских видеоигр разделилась поровну: доля женщин и мужчин среди геймеров составляет 50% на 50%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий (АКИ) Москвы, ссылаясь на исследование Организации развития видеоигровой индустрии «Гейминг в России 2026».

© соцсети

«По данным исследования, в структуре группы геймеров мужчины и женщины представлены в равной степени», – рассказали агентству.

Согласно данным исследования, женская аудитория активнее осваивает мобильные платформы: на смартфонах и планшетах играют 84% женщин, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 62%. Именно на мобильных устройствах женская аудитория чаще выбирает игры в жанре головоломок – предпочтение им отдают 69% россиянок.

«Интересной особенностью оказалась и манера игры. Женщины чаще склонны к уединенному досугу: 62% из них предпочитают проходить игры в одиночку. Для сравнения, среди мужчин доля «игроков-одиночек» составляет 44%, что говорит об их большей склонности к многопользовательским режимам», – говорится в исследовании.

В АКИ подчеркнули, что за статистикой стоят реальные истории женщин, формирующих облик российской игровой индустрии. Многие из них работают в Московском кластере видеоигр и анимации и убеждены, что разговоры о гендерных стереотипах – пережиток прошлого.

«Стереотипы – это отражение прошлого, а не настоящего. Все определяется профессионализмом, а не гендером. Индустрия требует интереса, настойчивости и готовности учиться – вне зависимости от пола», – приводит пресс-служба слова менеджера по маркетингу студии Hanuman Games Алины Лимоновой.

Инженерное программирование, которое до сих пор нередко считают «не женской» сферой, успешно осваивается женщинами.

«Умному и квалифицированному специалисту справляться с таким отношением проще всего – достаточно хорошо делать свою работу», – цитирует пресс-служба руководителя департамента производства контента в студии Itsalive Екатерину Кислицкую.

Многие из этих женщин работают в Московском кластере видеоигр и анимации, открывшемся в ноябре 2025 года. На сегодняшний день в него входят 52 компании-резидента, студии захвата движения и звукозаписи, фотограмметрия, киберспортивная арена. Среди специалистов кластера есть женщины, руководящие отделами и запускающие проекты мирового уровня, отметили в АКИ.