В Deadlock переработаны более 30 героев

Valve выпустила масштабное обновление для Deadlock. Патч от 6 марта затронул механики передвижения, баланс объектов на карте, предметы и большинство героев.

Теперь можно прыгать во время скольжения, а прыжок после рывка даёт кратковременный бонус к управлению в воздухе. Последовательное наложение контроля ослаблено: снижение эффекта увеличено с 8/24% до 10/30%.

Святилища получили раздельное HP 5000 у первого и 10 000 — у второго. Усиленные трупперы наносят на 60% больше урона вместо 40%. Волны крипов с 35-й минуты приходят каждые 20 секунд вместо 25. Повышены награды за ключевые объекты: Стражи — 1500 душ, Ходоки — 4000, Святилища — 2000, Мид-босс — 3000. На карте добавлены два новых нейтральных лагеря.

Среди изменений в предметах — новый T1 Spirit-предмет Golden Goose Egg, переименование Backstabber в Stalker с новой механикой срабатывания, а также переработка Siphon Bullets, который теперь крадёт 2,5% от максимального HP врага за пулю.

Изменения получили более 30 героев. Среди ключевых переработок:

С полным списком изменений можно ознакомиться в патчноуте.