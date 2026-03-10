Nintendo подала в суд на американское правительство

Компания Nintendo решила бороться с тарифами американского правительства, которые команда Дональда Трампа масштабно ввела в прошлом году почти на все страны в разных категориях товаров — были затронуты в том числе игровые консоли и физические копии игр.

Nintendo, производитель консолей Switch и Switch 2, считает подобную практику незаконной и требует от американского правительства немедленной выплаты всех оплаченных тарифов — при этом с процентами за нанесённый ущерб компании.

Nintendo of America имеет право подать иск, поскольку является официальным импортером товаров, на которые распространялись пошлины IEEPA.