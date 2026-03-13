Snapdragon X2 Elite Extreme протестировали в Geekbench

Процессор Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme появился в бенчмарке Geekbench. Утекшие результаты тестов показывают, что новая SoC может составить серьёзную конкуренцию Apple M4 Max и высокопроизводительным процессорам x86.

© MobiDevices

В тесте Geekbench 6.6.0 процессор Snapdragon X2 Elite Extreme набрал 4033 балла в одноядерном режиме и 23 198 баллов в многоядерном. В одноядерном тесте этот чип, по-видимому, немного превосходит Apple M4 Max, который обычно показывает результаты в диапазоне 3800-3900 баллов. Однако Apple по-прежнему лидирует по многоядерной производительности, набирая около 25 700 баллов.

Если сравнивать с текущими лидерами рынка, ориентированными на платформу Windows, результаты демонстрируют заметное преимущество. Топовые конфигурации AMD Strix Halo в однопоточном режиме достигают около 2900 баллов, а в многопоточном – порядка 18 000. Процессор Intel Core Ultra X9 388H Panther Lake показывает примерно 3000 и 17 800 баллов соответственно. Подтверждение этих результатов может сделать новый чип Qualcomm серьёзным шагом вперёд для Windows-устройств на базе архитектуры Arm.

Высокие показатели демонстрирует и графическая подсистема. Встроенный GPU Adreno X2-90 (с 16 вычислительными блоками) набрал 44 786 баллов в тесте OpenCL бенчмарка Geekbench – почти вдвое больше по сравнению с предыдущими решениями семейства Snapdragon X Elite.

Предполагается, что линейка Snapdragon X2 Elite будет построена на новой архитектуре Oryon от Qualcomm. Чип может получить до 18 ядер и тактовую частоту в режиме разгона до 5,0 ГГц на основных ядрах. Также внутри процессора предусмотрен мощный блок NPU с производительностью до 80 TOPS, оптимизированный для задач машинного обучения и ИИ.

Первые ноутбуки на базе Snapdragon X2 могут появиться в продаже уже в апреле текущего года. Новинки будут работать под управлением Windows 11 версии 26H1. Если финальные устройства покажут результаты, близкие к опубликованным, Snapdragon X2 Elite может стать одним из самых серьёзных вызовов для Apple Silicon и современных процессоров x86.

В последние годы Qualcomm активно позиционирует свои чипы как альтернативу классическим процессорам для ноутбуков, делая ставку на высокую энергоэффективность и длительное время автономной работы.

