Как найти ключи к запертым контейнерам в Marathon: гайд

Цель игрока в Marathon — найти как можно больше ценного лута во время матча и спастись живым, и нигде нет столько же лута, сколько в схронах. Есть лишь одна проблема: для того, чтобы поживиться добычей, нужны специальные ключи. Портал PC Gamer рассказал, где их найти.

Ключи от ящиков можно либо найти в контейнерах или просто на карте, либо купить их в арсенале, разблокировав апгрейд CyberAcme.

В мире ключи встречаются редко, но они вполне могут появиться в контейнерах или в качестве случайного предмета, лежащего на каком-нибудь столе. Имейте в виду — ключи маленькие, и их легко можно не заметить.

Наиболее прямой способ добычи ключей — их покупка в арсенале; для этого нужно разблокировать соответствующий перк фракции CyberAcme 4 уровня за 2 500 кредитов. Причем позже перк можно улучшить, чтобы покупать более редкие ключи для различных локаций. Материалы для покупки ключей периодически меняются.

Ключи можно использовать, чтобы открывать схроны — комнаты, заполненные закрытыми сундуками; в игре они отмечаются красными сигнальными огнями на крышах зданий. Каждый запертый контейнер в схроне требует ключа, и у одного игрока вряд ли найдется сразу 10 ключей, чтобы открыть все — поэтому качество лута в схроне зависит от везения. Обычно в сундуках ждут ценные предметы, материал для крафтинга, кредиты, ядра и расходные ресурсы.