Автор хоррора Holstin не хотел сделать новую The Last of Us

Геймдиректор хоррора Holstin Рафал Санковски рассказал об атмосфере в игре и отметил, что не пытался сделать новую The Last of Us.

© кадр из игры

Санковски отметил, что многое в игре строится на атмосфере Польши в 1990-х годах. По его словам, страна сама по себе жутковата, а тот период только добавляет мрачности. Игру создатель назвал «признательным письмом польским 90-м». При этом сеттинг выбран не случайно.

«Мне очень нравится The Last of Us, но я бы не хотел играть в еще одну игру, действие которой происходит в маленьком городке в США», — сказал Санковски.

Он пояснил, что подобные концепции работают у студий с большими бюджетами, но маленькие инди-разработчики сильно рискуют сделать очередную скучную игру.

Напомним, что в Holstin главный герой окажется в небольшом польском городке, где неизвестная сила уничтожает всё, к чему прикоснётся. Протагонист пойдёт по следам пропавшего друга, чтобы выяснить его судьбу. Прошлым летом игра получила финальную демоверсию, а журналисты похвалили геймплей. При этом даты релиза игры пока нет.