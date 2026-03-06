Gothic 1 Remake получила возрастной рейтинг выше оригинала

Gothic 1 Remake получила возрастной рейтинг в ряде регионов. Как и ожидалось, везде он оказался высоким. В Европе сыграть в RPG получится лишь лицам старше 18 лет, однако в Германии ремейк удостоился рейтинга USK 16 — для лиц старше 16 лет. В США с обновлённой «Готикой» смогут ознакомиться лишь взрослые старше 17 лет.

© кадр из игры

Примечательно, что возрастной рейтинг оригинальной Gothic ниже — в Европе её рекомендуют лицам старше 16 лет. Вероятно, в ремейке стоит ждать более проработанные кровавые эффекты. Помимо насилия, PEGI отмечает наличие нецензурной брани — игроки демоверсии уже могли её послушать.

При этом в обновлённой версии нет упоминания сексуального контента, которое красуется на странице классики. А ESRB оказалась более щадящей к классической «Готике». Ролевой игре 2001 года выдали рейтинг Teen — для детей старше 13 лет.

По мнению игроков, столь высокий рейтинг ремейка — это доказательство того, что разработчики не станут «смягчать» оригинал. Менеджер по взаимодействию с сообществом Alkimia Interactive также подтвердил, что игру изначально разрабатывали с упором на взрослую аудиторию — контент не стали ограничивать.

Gothic 1 Remake выйдет 5 июня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее разработчики показали создание Диего и пирующих монстров.