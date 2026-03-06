Как побеждать в Marathon: советы новичкам

После долгих лет разработки и одного крупного переноса Marathon, новый проект Bungie, наконец добрался до релиза. Игра работает по достаточно привычным для жанра правилам, но, тем не менее, есть некоторые нюансы, о которых стоит знать заранее. Портал gamespot.com поделился полезными советами по Marathon.

© Steam

Пользуйтесь бесплатным снаряжением

Одна из самых распространенных механик в жанре extraction-шутеров — бесплатные комплекты снаряжения. Они позволяют игрокам получать базовое оружие и ресурсы, чтобы поучаствовать в матче, не рискуя собственными предметами в случае смерти. В Marathon бесплатное снаряжение можно купить в магазине любой фракции в оружейной. Начав матч с бесплатным снаряжением, лучше сосредоточиться на сборе ресурсов, избегая столкновений с другими игроками и ИИ-противниками.

Пригнитесь, чтобы сбросить перегрев быстрее

В Marathon перегрев выполняет роль шкалы выносливости: чем дольше игрок бежит, скользит и прыгает, тем быстрее она заполняется. Достигнув предельной точки перегрева, игрок не сможет пользоваться механиками передвижения, пока не остынет. А ускорить охлаждение можно, попросту пригнувшись на 5-10 секунд: это гораздо быстрее, чем если вы будете остывать на ходу.

Не забывайте взять с собой патроны и лечебные предметы

Патронов и аптечек никогда не бывает слишком много. Даже если вы сможете победить несколько отрядов игроков и уничтожить дюжины ИИ-противников, к моменту эвакуации из матча вам наверняка понадобятся и те, и другие. Поэтому всегда есть резон взять пару лишних пачек патронов для каждого типа вашего оружия, плюс несколько стаков батарей для щитов и лечебных предметов.

Торгуйте в магазинах фракций

Магазины фракций — надежный способ купить предметы, которых позарез не хватает. Они стоят недешево, но хорошая новость в том, что тратить кредиты не обязательно: некоторые фракции позволяют обмениваться предметами по бартеру. «Нестабильные» ресурсы, вроде диодов, свинца и прочих, можно обменивать на патроны, аптечки и даже оружие. Так можно сэкономить кредиты и очистить хранилище от лишних предметов.

Цельтесь в голову

Бои в Marathon очень динамичные, особенно в перестрелках между отрядами игроков. Но если вам кажется, что ТТК (time-to-kill) слишком высокий, то это наверняка потому, что противники метко стреляют по головам. Попадания в голову наносят 50-140% дополнительного урона в зависимости от типа оружия, и этого хватает, чтобы быстро положить противника.

Скрытность всегда эффективна

В матчах скрытная тактика нередко эффективнее открытой стрельбы. Один из раннеров, Убийца, может пользоваться активным камуфляжем и дымовыми гранатами, чтобы сеять неразбериху. Камуфляж — очень мощная способность; она делает персонажа практически невидимым на несколько секунд. Если использовать дым и камуфляж одновременно, то можно уничтожить целый отряд, прежде чем он поймет, кто и откуда его атакует.