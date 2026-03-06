Авторы хоррора The Occultist рассказали о создании пугающей атмосферы

Разработчики The Occultist рассказали об инструментах для создания ужасающей атмосферы хоррора.

© кадр из игры

Основной задачей авторов было создание постоянного напряжения. Для этого в игру добавили множество мелких звуков, которые постоянно сопровождают геймеров на фоне. А также тишину, чтобы в нужные моменты оставить игрока наедине с собой.

Также на погружение будут влиять освещение и цвета, в которых выполнен хоррор. В процессе прохождения гнетущая атмосфера будет усиливаться.

The Occultist должна была выйти в прошлом году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, но разработчики изменили планы. Релиз ожидается 8 апреля, а пока можно ознакомиться с демоверсией.

Ранее авторы рассказали о мотивации главного героя The Occultist и его главном инструменте — маятнике. Это не просто аксессуар, а настоящий мистический артефакт, который поможет протагонисту пройти сложный путь.

Они также раскрыли подробности о локации, где развернутся события игры. Каждая деталь в мире будет отсылать к прошлому, когда ныне вымерший город был живым и процветающим.