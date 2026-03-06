Названы пять льготных премиальных танков в «Мире танков»

На что точно надо обратить своё внимание.

© Чемпионат.com

Льготные премы в «Мире танков» — это танки, которые по технико-тактическим характеристикам хуже, чем обычные премиумные танки, из-за чего они имеют преимущество в балансе.

Если вкратце, то льготные премы седьмого и восьмого уровней не попадают к девятым уровням, а чаще играют с одноклассниками и с танками на уровень ниже себя. Рассказываем, какие высокоуровневые льготные премы можно считать самыми комфортными в игре.

Е 25

Нация: Германия Уровень: седьмой Класс техники: ПТ-САУ Как получить: через акции и события.

Немецкая ПТ-САУ седьмого уровня, которая по своей мощи и потенциалу не уступает многим «восьмеркам». Эта машина, больше известная по прозвищу Блоха из-за своего внешнего вида, давно заслужила репутацию одного из самых необычных и весёлых танков.

В «Мире танков» E 25 — это уникальный гибрид противотанковой установки и лёгкого танка. Роль машины на поле боя сложно переоценить, если вы встретили опытного игрока. Орудие немецкой самоходки стреляет очень быстро, позволяя буквально «поливать» противника свинцом, сбивать гусеницы и набирать урон очередями. У E 25 лучший коэффициент незаметности при стрельбе среди всех танков в игре: маленький силуэт позволяет прятаться за любым кустом.

Разгоняется как легкий танк, быстро меняет фланги, а орудие отличается хорошей кучностью и быстрым сведением, что делает E 25 идеальным снайпером. Из минусов — пробивается почти всеми. Урон за выстрел маленький, поэтому придется стрелять много. Всего 60 снарядов — при вашей скорострельности их очень легко расстрелять впустую, поэтому каждый выстрел должен быть осмысленным. В целом играть на Е 25 сложно, но невероятно интересно.

Type 59

Нация: Китай Уровень: восьмой Класс техники: средний танк Как получить: через акции и события.

Машина интересна тем, что является китайской копией советского Т-54. Это универсальный средний танк поддержки с крепкой башней, хорошей маскировкой и скорострельным орудием. Разового урона в 250 оказывается достаточно для нанесения стабильного урона. Базового пробития в 185 хватает и для седьмых, и для восьмых уровней.

Верхняя лобовая деталь хорошо держит удар только от танков седьмого уровня — машины восьмого уровня пробивают её без проблем. За лобовой бронёй справа расположены топливные баки и боеукладка. Пробитие верхней детали часто приводит к пожарам и детонациям боезапаса. И углов вертикальной наводки в -7 градусов оказывается не всегда достаточно для игры от рельефа.

Т-34-3

Нация: Китай Уровень: восьмой Класс техники: средний танк Как получить: во внутриигровом магазине.

Главная фишка T-34-3 — это его мощнейшее 122-миллиметровое орудие с разовым уроном в 390, что нетипично для среднего танка и роднит его по огневой мощи с тяжёлыми машинами. Как и Type 59, этот танк обладает льготным уровнем боёв и никогда не встречается с «девятками». Максимум, кто попадется — «восьмерки», что является огромным плюсом для комфортной игры.

Лоб башни держит удар даже от одноклассников, что позволяет вам уверенно играть от рельефа. Однако за мощь приходится расплачиваться долгим сведением и плохой стабилизацией. Стрелять на ходу или на дальние дистанции практически бесполезно. Ваша стихия — ближний и средний бой, где вы можете реализовать свой мощный урон. Броня корпуса пробивается легко, часто критуются боеукладка и топливные баки, что приводит к пожарам и взрывам.

ИС-6

Нация: СССР Уровень: восьмой Класс техники: тяжёлый танк Как получить: во внутриигровом магазине.

После того как льготные премы перестали попадать к «девяткам», ИС-6 заиграл новыми красками. Его пробития базовым снарядом в 196 мм часто не хватает для одноклассников, поэтому будьте готовы заряжать «голдовые» снаряды. Зато разовый урон в 390 — комфортный. Лоб корпуса расположен под хорошими углами, а наличие экранов по бортам часто спасает от кумулятивных снарядов. Для тяжёлого танка ИС-6 довольно резво разгоняется и может быстро менять позиции.

А вот обзор в 350 м — один из худших показателей на уровне, вы сильно зависите от союзников. Кроме того, несмотря на хорошее бронирование, в башне есть уязвимые зоны, куда пробивают даже одноклассники. Орудие ужасно стабилизировано и разбрасывает снаряды даже на средних дистанциях. В остальном — один из старейших премиумов, который, несмотря на возраст и появление более сильных одноклассников, всё ещё способен на многое в умелых руках.

112

Нация: Китай Уровень: восьмой Класс техники: тяжёлый танк Как получить: во внутриигровом магазине.

Этот танк создан для агрессивной игры на ближних дистанциях. Он даже бронированнее, чем ИС-6. Лоб корпуса и башни имеет огромную приведённую броню, что позволяет держать удар даже от одноклассников, которые стреляют «голдой». Урон в 390 — серьёзный аргумент в любой перестрелке. Максимальная скорость в 45 км/ч позволяет быстро занимать ключевые позиции.

Огромный разброс и долгое сведение заставляют не стоять на месте. Как и в случае с ИС-6, базового пробития в 196 мм не всегда хватает. Одно попадание в нижнюю деталь может привести к пожару или взрыву боезапаса, а склонения орудия в -6 градусов недостаточно для комфортной игры от рельефа. Впрочем, 112-й — танк для всех. За счёт своей могучей брони и мощной пушки может продавливать фланги и влиять на исход боя, как никто другой.