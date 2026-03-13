Новые игровые OLED-телевизоры LG получили 165-герцевые экраны

LG представила новые флагманские OLED-телевизоры серий evo AI G6 и evo AI C6 образца 2026 года. Устройства отличаются высокой яркостью экранов, повышенной частотой обновления и работают на базе усовершенствованной версии операционной системы webOS с интеграцией искусственного интеллекта.

© MobiDevices

Особенности

Модели LG evo AI G6 оснащены передовой OLED-панелью Primary RGB Tandem (диагональ от 55 до 97 дюймов), которая обеспечивает глубокий чёрный цвет и уменьшает блики благодаря антибликовому покрытию. Все устройства этой линейки основаны на процессоре Alpha 11 Gen 3. По заявлению компании, он превосходит предшественника Alpha 8 Gen 3 на 50% по производительности CPU, а графическая производительность выросла на 70%. Блок нейросетевой обработки (NPU) работает почти в шесть раз быстрее.

Платформа webOS 26 с функциями ИИ обеспечивает расширенные возможности управления и персонализации контента. Поддержка частоты обновления до 165 Гц и потоковой передачи видео в формате 4K при 120 кадрах в секунду через NVIDIA GeForce Now делает телевизоры подходящими для геймеров и любителей кино. Обе серии поддерживают удобные для геймеров функции, такие как VRR, NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium.

Среди более доступных решений представлены модели LG evo AI C6 (42–65 дюймов) и C6H (77 и 83 дюйма). Панели типа Primary RGB Tandem 2.0 используются только в последних моделях.

Цена

На мировом рынке стоимость LG OLED evo AI C6 начинается от $1399 за 42-дюймовую версию и достигает $5299 за модель с диагональю 83 дюйма. Телевизоры LG evo AI G6 (55-97 дюймов) стоят от $2499 до $24 999.