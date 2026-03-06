Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, март 2026

Пока Resident Evil Requiem и Slay the Spire 2 бьют рекорды, Marathon плетется в хвосте — одни из последних крупных игровых премьер начала года отгремели. А мы, тем временем, подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В преддверии релиза Konami опубликовала в Steam демоверсию ремейка Fatal Frame II — культового японского хоррора, изначально вышедшего на PS2. Двум сестрам-близнецам предстоит выбраться из проклятой деревни, полной призраков; защищаться от приведений они могут лишь с помощью специальной камеры — чем страшнее получится снимок духа, тем эффективнее его можно изгнать.

© Steam

Konami также выпустила в Steam бейсбольный симулятор eBaseball — компания занимается не только футбольными играми. Pro Spirit предлагает реалистичную графику, режим выставочных матчей с кастомными настройками, редактор команд и возможность поучаствовать в чемпионате мира.

© Steam

В ранний доступ Steam вышла Spellcasters Chronicles — MOBA от студии Quantic Dream, создательницы Heavy Rain и Detroit: Become Human. Особый акцент разработчики делают на магии: в матчах 3 на 3 игроки контролируют магов, которые могут не только творить заклинания, но и призывать на поле боя различных существ, чтобы переломить ход сражения. Проект пробудет в раннем доступе шесть месяцев.

© Steam

Take a Hint — короткая визуальная новелла о девушке, которая отчаянно пытается убедить свою лучшую подругу, что ее молодой человек ей не подходит. Для того, чтобы склонить чашу весов в диалоге, игроку нужно аккуратно выбирать реплики — если разозлить собеседницу, то никакого аргумента не получится.