JonahP покинул состав G2 Esports по Valorant

G2 Esports объявила об уходе Джоны JonahP Пулиса. Канадец выступал за клуб с ноября 2023 года и был одним из основателей состава в VCT Americas.

© Чемпионат.com

За время в G2 JonahP выиграл VCT 2025: Americas Stage 2, занял второе место на Valorant Masters Bangkok 2025 и четвёртое на Masters Toronto 2025. Команда также дважды участвовала в Champions — в 2024 и 2025 годах.

Ранее инсайдеры сообщали, что JonahP и Тайсон TenZ Нго тренируются вместе с Sentinels. JonahP заменит Мирела Kyu Хрустемовича. Для TenZ это станет возвращением в соревновательный Valorant — он ушёл из про-сцены в сентябре 2024 года после Champions.

Возможный состав Sentinels по Valorant

Брайан reduxx Сканлон;

Джона JonahP Пулис;

Джон johnQT Мерит;

Тайсон TenZ Нго;

Брунo cortezia Кортезия.

Глава Sentinels Роб Мур ранее заявил, что готов вернуть TenZ без колебаний. Поводом для перестройки стали слабые результаты команды на Kickoff.