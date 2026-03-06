WW TEAM победила академию Virtus.pro и вышла в финал IZI WEX по CS 2

Российский коллектив WW TEAM обыграл VP.Prodigy со счётом 2:1 и вышел в финал верхней сетки оффлайн-турнира IZI WEX в Москве. Команда Ивана StRoGo Шурпатова забрала Dust2 (13:8) и Mirage (13:10), уступив Nuke (8:13).

© Чемпионат.com

Ранее в плей-офф WW TEAM разгромила TDK со счётом 2:0 — в составе соперника выступали Владислав nafany Горшков, Александр zorte Загодыренко и Сергей Ax1Le Рыхторов.

6 марта в 16:00 по Москве WW TEAM сыграет с ARCRED за выход в гранд-финал. VP.Prodigy продолжит турнир в нижней сетке против Nuclear TigeRES.

IZI WEX проходит в Москве с 3 по 6 марта, призовой фонд составляет $ 10 тыс. Участие принимают 16 команд.