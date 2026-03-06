Slay the Spire 2 вышла в раннем доступе и побила рекорд первой части

Студия Mega Crit в формате раннего доступа запустила свою игру Slay the Spire 2.

Она является карточным роуглайком в сеттинге фэнтези. Первая часть была одним из самых популярных проектов в этом жанре. В его основе совмещение процесса сбора колоды и процедурной генерации.

Одна из ключевых особенностей сиквела - возможность кооперативного прохождения в команде из четырех участников.

По заверениям разработчиков, объем контента второй части уже на старте превышает то, что было представлено в оригинальной игре.

Интерес к их работе соответствующий: в первый час после релиза Slay the Spire 2 обошла пиковый онлайн первой части - более 135 тысяч геймеров против 57 тысяч.

Заявлено, что стадия раннего доступа продлится от одного до двух лет, после чего цена вырастет. На данный момент в российском сегменте Steam за новинку просят 1099 рублей. Перевод на русский язык присутствует.