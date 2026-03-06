Кодовое название следующей консоли Xbox — Project Helix
Microsoft раскрыла кодовое название следующей Xbox — Project Helix. Аша Шарма, гендиректор Microsoft Gaming, подтвердила, что на устройстве можно будет запускать игры для Xbox и PC.
Больше информации о Project Helix обещают озвучить на конференции GDC 2026 в Сан-Франциско (9—13 марта).
Аша Шарма сменила Фила Спенсера на посту руководителя Microsoft Gaming в прошлом месяце. Спенсер работал в Microsoft с 1988 года, а в подразделении Xbox — с 2001-го (возглавлял его с 2014-го).