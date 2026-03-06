Капитан PARIVISION прокомментировал вылет команды с ESL Pro League Season 23

Капитан PARIVISION Джами Jame Али прокомментировал вылет команды с ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2. В своём телеграм-канале он объяснил причины неудачного выступления и рассказал о трудностях перехода на высший уровень.

© Чемпионат.com

По словам Jame, команда столкнулась с эмоциональным выгоранием и давлением плотного графика. Капитан также признал нехватку опыта в составе.

Переход на тир 1 — это серьёзное испытание. Мы столкнулись с тем, к чему невозможно полностью подготовиться заранее — эмоциональным выгоранием и давлением непривычного темпа. Стало очевидно, что нам пока не хватает знаний и второго опытного игрока, который мог бы разделить ответственность и помочь в критические моменты. Из-за этого одни и те же ошибки допускаются в похожих ситуациях. Быстро стать стабильной тир 1 командой практически невозможно. Для этого нужны годы опыта, постоянная работа над собой и мотивация становиться лучше.

Jame также отметил, что при плотном графике без пауз команда не успевала разбирать ошибки и внедрять новые идеи. При этом капитан подчеркнул прогресс состава — ещё несколько месяцев назад PARIVISION не могла рассчитывать на инвайты на тир-1 турниры.

PARIVISION покинула ESL Pro League Season 23 на 9-11-м месте, проиграв три матча подряд после старта 2:0. Следующим турниром для команды станет BLAST Open Rotterdam.