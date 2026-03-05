Как найти сломанную систему наведения в Arc Raiders: гайд

Один из последних этапов подготовки к третьей экспедиции в Arc Raiders — поиск сломанной системы наведения. Пожертвовать нужно всего одну, но для начала ее необходимо найти. Портал PC Gamer рассказал, как это сделать.

© Steam

Хотя сломанную систему наведения можно найти в Стелла-Монтис, в медицинском крыле и сборочном цеху, на этой карте чаще встречаются агрессивно настроенные игроки. Если вы не заядлый любитель PvP, то лучше поискать систему наведения в гидропонном комплексе на дамбе. Как ни странно, она часто там появляется.

Обыскивать нужно красные ящики и запертые металлические контейнеры — шанс на появление системы наведения есть в обоих. Поскольку гидропонный комплекс обычно не кишит врагами, если не считать патрулирующих роботов, контейнеры можно обыскивать неторопливо. К тому же, лифт для эвакуации из матча находится совсем рядом.

Для завершения этого этапа экспедиции также необходимы ячейки бомбардира, продвинутые электрические компоненты и захватывающие снежные шары. Последние — пожалуй, самые редкие предметы из тех, что требует экспедиция.