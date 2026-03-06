Взлом Cloud Imperium Games привел к утечке данных игроков Star Citizen

Кибернетическое вторжение в инфраструктуру Cloud Imperium Games, студии, работающей над краудфандинговой игрой Star Citizen, привело к компрометации персональных данных игроков. Атака, квалифицированная как сложная и системная, произошла 21 января, позволив злоумышленникам извлечь метаданные профилей, включая контактную информацию, имена пользователей, даты рождения и реальные имена. Разработчики заявили, что быстро нейтрализовали угрозу, усилив защитные меры, и в настоящее время не наблюдают признаков продолжающейся активности хакеров. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© Star Citizen

Сообщество игроков выразило недовольство не столько самой утечкой, сколько задержкой в её раскрытии, которая составила полтора месяца, причём уведомление было размещено в виде всплывающего сообщения на сайте. Многие посчитали этот формат недостаточно прозрачным и своевременным, учитывая чувствительность скомпрометированных данных. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что такая информация может быть использована для фишинговых атак, где злоумышленники, выдавая себя за представителей компании, могут рассылать убедительные письма с вредоносными ссылками или запросами на предоставление дополнительных сведений.

Cloud Imperium Games не раскрыла точное количество пострадавших пользователей, и ни одна хакерская группировка официально не взяла на себя ответственность за этот инцидент. Это событие подчёркивает риски, связанные с хранением персональных данных в игровой индустрии, и вызывает вопросы о протоколах реагирования на кибератаки.