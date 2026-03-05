Nvidia выпустит в марте видеокарту RTX 3060, выходившую в 2021 году

Компания Nvidia из-за кризиса памяти уже в ближайшее время выпустит урезанную модель своей старой видеокарты GeForce RTX 3060. Об этом сообщает портал MyDrivers.

По данным издания, выпуск модели Nvidia GeForce RTX 3060 действительно был перезапущен, а первые поставки различным производителям ожидаются в период с 10 по 20 марта. После этого устройства могут появиться в розничной продаже.

GeForce RTX 3060 была представлена в 2021 году и официально снята с производства в 2024-м. Ожидается возвращение модели, оснащенной 8 Гб видеопамяти. При этом партнеры Nvidia будут самостоятельно закупать микросхемы GDDR6 для сборки видеокарт.

Объемы поставок новой партии RTX 3060 будут ограниченными. Стоимость видеокарт после возвращения на рынок пока не раскрывается.

В России старые модификации GeForce RTX 3060 на 12 Гб предлагаются в среднем от 28 до 38 тыс. руб. в зависимости от магазина и партнера-производителя.

Дефицит микросхем памяти уже отражается на стоимости ноутбуков, смартфонов, автомобилей и серверного оборудования.

