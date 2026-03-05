Marathon от авторов Destiny выпустят на PS4 и Xbox One

Студия Bungie, извеcтная по Destiny и Halo, похоже, планируют выпустить свой новый шутер Marathon на консолях прошлого поколения. Упоминания PS4 и Xbox One для игры обнаружили в рейтинговом агентстве ESRB.

События Marathon разворачиваются в далёком будущем на низкой орбите небесного тела Тау Кита IV. Игроки выступают в роли одного из кибернетических наёмников, который отважился сделать шаг в неизвестность и побороться за выживание и богатства. Цель — отправляться на вылазки, собирать ресурсы и улучшать своих Бегунов.

Экстракшен-шутер выйдет 5 марта на PS5, Xbox Series и ПК. Релиз состоится сегодня вечером.