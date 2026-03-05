Google снижает комиссии и возвращает Fortnite

Google объявила о масштабных изменениях в работе магазина приложений Play Store после урегулирования многолетнего спора с Epic Games. Конфликт касался обвинений в антиконкурентных практиках в экосистеме Android. В результате соглашения стороны договорились о новых правилах и возвращении игры Fortnite в магазин, пишет TechCrunch.

© Sostav.ru

Одним из ключевых пунктов соглашения стало снижение комиссий. Базовая ставка за внутриигровые покупки уменьшится до 20%, а за подписки — до 10%. При использовании собственной платежной системы Google комиссия увеличится на 5%. Новые тарифы вступят в силу 30 июня 2026 года в США, Великобритании и странах Европейской экономической зоны.

Также Google запустит программу Registered App Stores, которая упростит установку приложений из альтернативных магазинов. Одобренные площадки смогут распространять софт без тревожных системных предупреждений, при условии соблюдения требований безопасности.

Соглашение открывает путь к развитию собственного магазина Epic Games Store на Android. Компания намерена инвестировать в его расширение и вернуть Fortnite в Google Play для пользователей по всему миру.

Глава Epic Games Тим Суини назвал договоренность «важным шагом к большей конкуренции в экосистеме Android». При этом Epic продолжает судебное противостояние с Apple, касающееся аналогичных условий и комиссий в App Store.

Ранее сообщалось, что Epic Games и Google заключили соглашение, которое включает совместную разработку продуктов, маркетинговые обязательства и партнерство.