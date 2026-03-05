Онлайн CS:GO в Steam превысил 61 тыс. человек

Онлайн Counter-Strike: Global Offensive в Steam достиг 61 тыс. игроков. На момент публикации игра занимает 17-ю строчку по онлайну.

© Чемпионат.com

В ночь с 3 на 4 марта Valve выделила CS:GO в отдельное приложение с уникальным App ID. Ранее оригинальная версия была доступна только как Legacy-ветка в настройках Counter-Strike 2. При этом Valve не восстановила официальные серверы — доступны только игра с ботами, тренировочный курс и карты из мастерской.

Несмотря на отсутствие онлайн-режимов, десятки тысяч игроков зашли в CS:GO в первые часы после появления страницы. CS:GO вышла в 2012 году и была официально заменена на Counter-Strike 2 в сентябре 2023-го.