Ubisoft рассказала о планах на серию Assassin's Creed

Компания Ubisoft поделилась ближайшими планами по развитию франшизы Assassin's Creed на фоне недавних кадровых изменений в руководстве бренда. В компании подтвердили работу над несколькими проектами, включая ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag, новую мультиплеерную игру и техническое обновление Assassin's Creed Unity.

По словам разработчиков, Assassin's Creed: Shadows больше не будет получать крупные обновления. При этом команда готовит для игроков несколько дополнительных сюрпризов, подробности о которых пока не раскрываются.

Одним из наиболее амбициозных проектов остается Assassin's Creed Hexe. По заявлениям Ubisoft, игра станет уникальной и более мрачной частью серии, действие которой развернется в переломный исторический период. Разработчики подчеркивают, что проект требует значительного времени на создание, поэтому новых деталей придется подождать.

Параллельно в разработке находится Assassin's Creed Invictus — мультиплеерная PvP-игра, над которой работает команда ветеранов For Honor. В Ubisoft отмечают, что текущая версия проекта отличается от ранее появлявшихся в сети слухов. Компания также планирует как можно раньше привлечь игроков к тестированию.

Отдельно подтверждён ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag под названием Black Flag Resynced. Пока Ubisoft ограничилась демонстрацией концепт-арта и логотипа проекта, не раскрывая подробностей о сроках релиза и изменениях в игре.

Также компания продолжает поддерживать предыдущие проекты серии. Уже 5 марта для Assassin's Creed Unity выйдет обновление, которое добавит поддержку 60 fps на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Кроме того, Ubisoft изучает возможности возвращения кооперативного режима во франшизу. Один из подобных проектов ранее был отменен, однако полученный опыт, как отмечают в компании, может быть использован в будущих разработках.

Наконец, Ubisoft намекнула на скорое появление новостей о сериале по мотивам Assassin's Creed, который создается совместно с Netflix.

