Финальное дополнение Atomic Heart «Кровь на Хрустале» выйдет 16 апреля

Финальное сюжетное дополнение к игре Atomic Heart под названием «Кровь на Хрустале» выйдет 16 апреля. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе Astrum Entertainment.

Одновременно с объявлением даты разработчики представили первый геймплейный трейлер дополнения, в котором продемонстрированы новые локации, противники и боевые сцены.

События финального дополнения продолжат историю главного героя, майора П-3. Игрокам предстоит отправиться в глубины комплекса «Предприятие 3826», чтобы противостоять антагонисту ХРАЗу. В ходе прохождения геймеры посетят новые игровые зоны, включая платформу «Волна» и закрытый научный комплекс «Хрусталь», где будут раскрыты дополнительные детали сюжета.

В дополнении также появятся новые типы противников — полиморфы, созданные в результате экспериментов ХРАЗа. Эти существа способны управлять полимерными структурами и менять форму, что потребует от игроков адаптации тактики боя.

Разработчики также заявили о расширении арсенала главного героя. В распоряжении игроков появятся новые виды оружия и дополнительные возможности перчатки, позволяющие эффективнее противостоять противникам и боссам.

