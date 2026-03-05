В EA Sports FC 26 вышел патч с переработкой мощных ударов и пасов в касание

Компания Electronic Arts выпустила большой патч для EA Sports FC 26. В весеннем обновлении разработчики заметно обновили игровой процесс на основе отзывов игроков.

Так, с выходом патча в игре снизили эффективность популярных игровых стилей «Тики-така» и «Разрезающий пас», но атрибуты точности передач компенсируют это нововведение. Авторы снизили и точность пасов верхом, когда мяч едва поднимается над газоном. Разработчики также усилили «Пушечные удары» и «Перевесы», которые стали гораздо точнее и эффективнее с разных дистанций.

Разработчики также внесли изменения в режим «Карьеры» — тренировочные планы теперь учитывают привычные роли для футболистов на поле, а игроки реже расторгают контракты с базовой настройкой трансферов. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте EA Sports.