Миллион деталей и большой открытый мир: новые детали Crimson Desert

Журналисты опубликовали превью новой ролевой игры Crimson Desert. Представители различных СМИ погрузились в первые часы проекта и поделились своим мнением.

Обозреватели отмечают, что игра получила достойную оптимизацию, несмотря на масштабы и красивую графику — на современных сборках она работает стабильно. Похвалили серьёзную атмосферу проекта, которая напомнила «Игру престолов», а также разнообразную боевую систему, позволяющую развивать Клиффа в выбранном направлении.

Что рассказали журналисты о Crimson Desert

Главный герой будет встречть различных персонажей на протяжении игры, которых можно взять в команду. Учитывая прокачку самого Клиффа и мнгообразие действий за других героев, боевую систему называют сложной для неопытных игроков: приходится комбинировать ближние удары, использовать скиллы и выбирать подходящее оружие.

Огромный и разнообразный мир, с большим количеством активностей. Помимо захвата областей, которые занимают противники, в игре будет множество второстепенных заданий — они отличаются друг от друга и предлагают разные побочные истории.

Систему прокачки также называют разнообразной благодаря обширному древу навыков. На протяжении игр Клифф сможет получать уникальные способности, связанные с прыжками и атаками. Каждый пользователь сможет найти свой способ победить противников.

В Crimson Desert хватает не только серьёзных ситуаций, но и комедийных эпизодов. Журналист издания IGN привёл в пример побочное задание, где герою необходимо прочистить дымоход в доме одного из NPC. Для этого необходимо найти метлу и потратить время на саму чистку. Такие побочные задания помогают разнообразить мрачную атмосферу проекта.

Обозреватели отмечают масштаб ролевой игры. Разработчики взяли различные механики из других игр и соединили их в один большой проект. Так, в Crimson Desert будет система наград за убийство противников, напоминающая аналогичную из Red Dead Redemption. Кроме того, в проекте есть возможность готовить еду, как в The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Crimson Desert выйдет 19 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра расскажет о Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он вместе со своими товарищами защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя. В проекте будет русский перевод в виде субтитров.