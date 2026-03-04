Где найти продвинутые электрические компоненты в Arc Raiders: гайд

Для третьей экспедиции в Arc Raiders игрокам придется пожертвовать продвинутыми электрическими компонентами — а их не так-то просто добыть. Портал PC Gamer рассказал, где их можно найти.

© Steam

Продвинутые электрические компоненты можно найти в любых «электрических» локациях, будь то подстанция на дамбе или топливный центр в космопорте. Но есть два куда более эффективных метода: взлом работающих зондов Arc и крафтинг на очистителе II уровня

Первый вариант часто награждает продвинутыми электрическими компонентами. Поскольку каждый зонд предлагает три контейнера с добычей, есть шанс, что вы заберете довольно много компонентов. Но помните — речь идет о работающих зондах, тех, что падают с неба прямо во время матча, и потом взлетают назад. Их достаточно легко найти благодаря громкому, характерному звуку.

Метод номер два проще, но для него нужно улучшить очиститель до второго уровня. После этого продвинутые электрические компоненты можно скрафтить из 2 обычных электрических компонентов и 3 проводов. И те, и другие не трудно найти.