Нью-Йорк против Valve: чем грозит суд разработчикам Half-Life?

Поклонники Valve уже не первый год шутят, что компания постепенно превратилась из разработчика игр в продавца шапок и виртуальных ножей. Но недавно штат Нью-Йорк подал на компанию в суд: обвинение считает, что лутбоксы в играх Valve можно приравнять к незаконным азартным играм. Портал arstechinca.com рассказал, насколько сильна претензия юристов к компании.

© Steam

Для того, чтобы игра по закону считалась азартной, в большинстве американских юрисдикций она должна соответствовать определенным критериям. По сути, игрок должен заплатить деньги за результат, определяющийся случайностью, в надежде получить нечто ценное. Хотя покупка ключа к лутбоксу в игре Valve соответствует первым двум признакам, итог нью-йоркского иска, скорее всего, будет зависеть от того, сочтет ли суд случайные косметические предметы «чем-то ценным».

Игроки не знают, что получат, покупая лутбокс — но знают, что гарантированно получат какой-то приз, и это может быть важно в юридическом плане. Обычно азартные игры предлагают рисковать деньгами, потому что игрок может ничего и не выиграть. Но в случае лутбоксов покупатели не могут «проиграть» свою ставку в традиционном азартном смысле. Транзакция больше похожа на покупку случайного продукта, нежели на ставку.

Таким образом, лутбоксы Valve могут быть приравнены к физическим «блайнд-боксам» или наборам коллекционных карточек. Подобные товары с элементом случайности не подпадают под определение азартной игры, поскольку обозначенная стоимость продукта, на который уходят деньги, не меняется. Человек платит за набор карточек — и получает набор карточек.

Логика «обозначенной стоимости» иногда может быть даже сильнее в цифровом пространстве, где случайные предметы зачастую привязываются к аккаунту и не могут быть проданы. Обычно цифровые продавцы пытаются обойти этот момент, утверждая, что все проданные товары не имеют валютной ценности — то есть, покупатель всегда «проигрывает».

Тем не менее, у Valve могут быть определенные проблемы. Они связаны с торговой площадкой Steam, где игроки могут торговать игровыми предметами, получая взамен средства для кошелька в магазине. Подобного рода обмен, позволяющий извлекать из игр материальную пользу, уже может походить на азартную игру. Причем проблема именно в возможности перепродавать предметы, выпадающие из лутбоксов; без этого элемента, добавленного Valve, юристам было бы не к чему придраться.

Как бы то ни было, существование торговой площадке может сыграть роль, но вряд ли решающую. Сбор процентов с продажи цифровых предметов укрепляет аргумент о том, что они обладают экономической ценностью, но один этот факт не превращает случайные покупки в азартную игру.

Претензию Нью-Йорка также осложняет то, что деньги, вырученные за предметы на торговой площадке, можно потратить только в самом Steam, что на порядок отдаляет их от реальных денег или тех же фишек из казино. И хотя иск утверждает, что игроки по-прежнему могут выводить средства из кошелька, покупая и перепродавая консоли Steam Deck, аргумент нельзя назвать беспроигрышным.

Нью-Йорк также утверждает, что Valve молчаливо поддерживает сторонние сервисы, позволяющие игрокам вывести деньги из инвентарей Steam в реальный мир. Можно ли считать компанию причастной к этим бизнесам — большой юридический вопрос.

Так или иначе, многие адвокаты со скепсисом относятся к перспективе приравнивания лутбоксов Valve к незаконным азартным играм. Аналогичные иски, выдвигавшие похожие аргументы к другим системам лутбоксов, ничего не добились; отчасти — из-за того, что законы об азартных играх создавались с прицелом на казино и лотереи. Судьи обычно стараются избегать отклонений от устоявшихся норм.