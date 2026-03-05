Инсайдер Call of Duty заявил о требовании Activision прекратить публикации

Пользователь социальной сети X (ранее Twitter) под ником TheGhostOfHope, известный публикацией неофициальной информации о серии Call of Duty, заявил, что получил юридическое требование прекратить распространение инсайдов о франшизе.

По словам инсайдера, соответствующее уведомление поступило от юристов компании Activision. После этого он согласился прекратить публикацию неофициальной информации о будущих проектах серии. При этом блогер отметил, что продолжит обсуждать официальные новости, связанные с франшизой.

TheGhostOfHope регулярно публиковал слухи и утечки о разработке игр Call of Duty, однако часть его сообщений впоследствии не подтверждалась. В частности, в феврале он заявил о разработке отдельной игры о зомби для следующего поколения консолей, однако представители Call of Duty позже опровергли эту информацию.

В сообществе возникли предположения, что требование прекратить публикации может свидетельствовать о достоверности ранее появлявшихся утечек. Однако представители команды Call of Duty отвергли эту интерпретацию, отметив, что даже недостоверные утечки могут наносить ущерб разработчикам и формировать у игроков завышенные или ошибочные ожидания.

