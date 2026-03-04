Моды на Resident Evil 1 и 4: ремастер своими руками

Resident Evil 1 и оригинальная Resident Evil 4 достаточно хорошо состарились: по нынешним меркам графически они не блещут, но нет ничего, что нельзя было бы исправить с помощью отличных модов. Портал PC Gamer рассказал, как поиграть в классические Resident Evil с современной картинкой.

© Steam

Resident Evil Remake

Ремейк первой Resident Evil нормально играется и без модов, но на более высоких разрешениях экрана тяжело не заметить, что модели персонажей выделяются на фоне отрисованных задников — изначально их создавали для 480i ТВ-экранов. Capcom немного подчистила графику, как и положено в HD-переизданиях, но моддеры зашли на шаг дальше.

Хотя есть несколько опций, лучшим графическим модом считается REScale. Его нужно просто скачать, распаковать архив в директорию игры с перезаписью файлов — и можно играть как обычно. Как и в случае с любым отмасштабированным изображением, Resident Evil Remake не будет выглядеть идеально; некоторые эффекты иногда выдают артефакты. Тем не менее, REScale хорошо правит несоответствия между передним и задним фоном, не маскируя изъяны графики толстым слоем сажи и теней.

Resident Evil 4

А вот в случае Resident Evil 4 состязания между модами нет: подавляющее большинство фанатов называет HD Mod идеальным способом подтянуть графику игры.

Проект был результатом стараний двух хардкорных поклонников оригинальной игры (один из которых теперь работает в студии Nightdive), которые не просто взялись подтянуть текстуры до современного уровня. Для того, чтобы создать новые HD-текстуры, они даже отыскивали оригинальные изображения-первоисточники там, где это возможно. А для текстур с утерянными исходниками они подбирали новые сами, путешествуя по разным точкам мира и делая фотографии.

Большинство трехмерных объектов Resident Evil 4 тоже были воссозданы с нуля, но главная фишка HD Mod — обновленное динамическое освещение. Каждый источник света в окружении ведет себя так, как он должен в реальности. Хотя сегодня мы принимаем это как данность, старенькая GameCube загорелась бы, если бы ей пришлось рендерить такой свет в 2005-м.

Установка HD Mod такая же простая. Мод нужно скачать с официального сайта и распаковать архив в директорию Steam-версии игры. При желании там же, на сайте, можно найти мини-моды для удобства: другие иконки кнопок контроллера, снижение вспышек для фоточувствительных людей, и так далее.