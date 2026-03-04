Escape from Tarkov оштрафовали за нарушение закона о персональных данных

Таганский суд Москвы оштрафовал Battlestate Games Limited, разработчика видеоигры Escape from Tarkov, на 2 млн рублей за ненадлежащее хранение персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

© Escape from Tarkov

Дело было заведено по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства в области персональных данных). Что именно стало причиной для административного наказания, в суде не уточнили.

Battlestate Games Limited занимается разработкой компьютерных игр. Компания зарегистрирована в Лондоне, но ведет деятельность в России и других странах, руководитель студии — Никита Буянов. Главный продукт компании — Escape from Tarkov — популярный среди россиян и иностранных геймеров реалистичный шутер о противостоянии двух ЧВК в вымышленном городе Тарков на северо-западе России.