Apple представила mini-LED монитор с частотой 120 Гц

Apple расширила линейку профессиональных дисплеев, представив обновлённый Studio Display и совершенно новую модель – Studio Display XDR, которая приходит на смену Pro Display XDR.

© MobiDevices

Оба устройства рассчитаны на широкую аудиторию: от повседневных пользователей Mac до специалистов в области графики, видеопроизводства и 3D-моделирования.

Studio Display – камера Center Stage и Thunderbolt 5

Базовая модель сохранила 27-дюймовую 5K Retina-панель с разрешением 5120×2880 пикселей, яркостью до 600 нит и поддержкой цветового охвата P3. Главным обновлением стал переход на Thunderbolt 5: монитор получил два порта нового стандарта и два дополнительных USB-C, что открывает возможность объединения до четырёх дисплеев в единую цепочку – существенный плюс для сложных рабочих станций.

Камера обновилась до 12 Мп с поддержкой Center Stage и функции Desk View, которая позволяет одновременно показывать лицо пользователя и рабочую поверхность во время видеозвонков.

Кроме того, монитор оснащён модернизированной шестиканальной акустической системой, которая, по заявлению Apple, обеспечивает на 30% более глубокие басы.

Studio Display XDR – mini-LED и 120 Гц

Новый Studio Display XDR строится на 27-дюймовой 5K Retina XDR-панели с mini-LED-подсветкой и 2304 зонами локального затемнения. Характеристики говорят сами за себя: пиковая яркость в HDR – 2000 нит, в SDR – до 1000 нит, контрастность – 1 000 000:1.

Поддерживаются пространства P3 и Adobe RGB, а покрытие Rec. 2020 превышает 80%. Адаптивная частота обновления динамически варьируется в диапазоне от 47 до 120 Гц.

Как и базовая модель, XDR-версия оснащена Thunderbolt 5, дополнительными USB-C портами и комплектным кабелем, обеспечивающим зарядку ноутбуков мощностью до 140 Вт. Таким образом, монитор фактически берёт на себя роль полноценного хаба.

Звук и медицина

Обе модели комплектуются тремя микрофонами студийного уровня с направленным захватом звука и шестью динамиками с поддержкой пространственного звука – решение, нетипичное для мониторов подобного класса.

Отдельного внимания заслуживает медицинское направление: Apple добавила в macOS пресеты DICOM и инструмент Medical Imaging Calibrator, адаптированный для задач диагностической радиологии. Это первый подобный шаг компании в сторону профессиональной медицинской визуализации.

Цены и доступность

Предзаказы открываются 4 марта, старт продаж – 11 марта. Обе модели доступны как со стандартным стеклом, так и с нанотекстурированным покрытием. Studio Display стоит от $1599, а Studio Display XDR – от $3299. Версии с нанотекстурированием стоят на $300 дороже в обоих случаях.