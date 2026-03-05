В The Sims 4 появится магазин с платными модами от игроков

Компания Electronic Arts представила новую систему монетизации в The Sims 4. Уже 17 марта в ПК-версии появится торговая площадка с платными модами от верифицированных создателей контента. До консолей функция доберётся до конца весны.

Так, вместе с апдейтом в The Sims 4 появится официальный маркетплейс, где можно будет приобрести различные модификации сообщества за валюту под названием Мула. Это могут быть как элементы декора, так и элементы настройки персонажа или даже новые функции. Создатели контента будут получать 30% от всех транзакций в формате 100 мула = 1 доллар.

Чтобы торговать своими модификациями, пользователям нужно сперва пройти верификацию в партнёрской программе The Sims 4. После этого моддеры смогут публиковать своё творчество на торговой площадке, выставляя ценник самостоятельно.