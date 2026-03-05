The Legend of Khiimori вышла в Early Access на PC. Это приключенческая игра с элементами «выживалки» про Монголию XIII века, где ваш персонаж — гонец (курьер).

© кадр из игры

Вы будете разводить лошадей с разными способностями. В пути их надо обеспечивать пищей (пригодится лук) и заботиться о них, если получат травму.

The Legend of Khiimori проведет в раннем доступе примерно год. Разработчики из Aesir Interactive собираются добавить «исследовательский» режим (судя по трейлерам, в игре красивые пейзажи), скачки и соколиную охоту. Версия 1.0 должна появиться и на консолях.