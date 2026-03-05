До 138 часов работы: Keychron выпустила складную клавиатуру

Keychron представила B11 Pro. Эту клавиатуру можно сложить пополам и легко убрать в сумку. Стоит недорого, особенно для продолжительности работы аккумулятора.

© Ferra.ru

Когда клавиатура не нужна, она закрывается как книжка. В Весит устройство всего 258 граммов.

У B11 Pro особая раскладка, которая называется «Alice». Клавиши здесь разделены на две части и слегка развернуты.

По типу клавиш это не механическая, а ножничная клавиатура (разновидность мембранной). Она печатает тише, и она тоньше, чем игровые модели. Подключать B11 Pro можно тремя способами: через USB-кабель, по Bluetooth или с помощью небольшого приемника (в комплекте). Клавиатура «дружит» с компьютерами Apple, Windows и с Linux.

Аккумулятора емкостью 250 мАч хватает надолго — до 138 часов работы без подзарядки. Причем клавиатура сама выключается, когда ее складываешь, и включается, когда раскрываешь.

Цена новинки — 65 долларов.