В честь создавшего Counter-Strike разработчика запустили криптовалюту GOOSE

В сети появилась криптовалюта GOOSE, посвященная разработчику Мину Ле, известному под ником Gooseman и являющемуся одним из создателей Counter-Strike. О запуске мемкоина разработчик сообщил в серии публикаций в социальной сети X (Twitter) Об этом сообщает издание DUST2.

Сначала многие пользователи предположили, что аккаунт Ли был взломан и используется для криптовалютного мошенничества, однако журналисты Dust2.us подтвердили подлинность сообщений. Ли подтвердил свою личность в коротком видеозвонке и объяснил, что проект был предложен пользователем под ником Momo, который хотел финансово поддержать разработчика и выразить благодарность за создание Counter-Strike.

По словам Ли, он согласился при условии, что сам не будет владеть токенами и не станет управлять криптовалютным проектом. Разработчик отметил, что был удивлен тем, как быстро монета привлекла внимание и начала расти в цене, подчеркнув, что практически не разбирается в криптовалютах.

Ли также сообщил, что уже получил «значительную» сумму от создателя токена и надеется использовать эти средства для разработки своей новой игры Alpha Response. При этом он подчеркнул, что не планирует активно продвигать криптовалюту.

Разработчик сравнил спекуляции на крипторынке с торговлей игровыми скинами или акциями и заявил, что не считает себя ответственным за решения инвесторов.

На момент публикации новости рыночная капитализация $GOOSE превышала около $477 тыс.

