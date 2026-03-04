Студия Wildlight Entertainment объявила о закрытии Highguard — сетевого шутера с элементами MOBA. Серверы проекта отключат уже 12 марта, спустя 45 дней после запуска на ПК и консолях.

В своём обращении разработчики заявили, что новинке не удалось привлечь достаточное число игроков к бесплатному проекту. Авторы поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что шутер опробовали более 2 млн человек.

С момента запуска более 2 миллионов игроков вошли в мир Highguard. Вы делились отзывами, создавали контент, и многие верили в то, что мы строим. За это мы вам глубоко благодарны. Несмотря на страсть и упорный труд нашей команды, нам не удалось создать устойчивую базу игроков для долгосрочной поддержки игры. Серверы игры будут работать до 12 марта. Надеемся, что вы присоединитесь к нам ещё раз, чтобы поддержать и провести последние отличные матчи, пока ещё можем.

Highguard — это командный сетевой шутер, в котором игроки выступают в роли Стражей, таинственных мастеров стрелкового оружия. Герои бросаются в бой, чтобы сразиться с другими Стражами в попытке завладеть Сокрушителем Щитов. Для этого им необходимо прорваться на базу противника и захватить её под свой контроль.

Сразу после релиза игра столкнулась с обилием критики из-за невыразительных персонажей, технических проблем и скучного геймплея. Сперва в студии Wildlight планировали продолжить поддерживать игру, однако показатели Highguard оказались недостаточными для дальнейшего развития шутера.