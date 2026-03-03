Каждая 20-я видеоигра в мире разработана в Москве

За пять лет выручка компаний в этой области увеличилась больше чем в три раза — до 178 миллиардов рублей по состоянию на 2024 год. Такой рост стал возможен благодаря нескольким факторам. Во-первых, была выпущена не одна успешная отечественная игра, например, «Калибр», Atomic Heart или «Черная книга». Во-вторых, росту индустрии помогло создание отечественных каналов дистрибуции, которые эксклюзивно выпускают продукты российских студий на своих площадках. А каналов с каждым годом становится все больше.

© Вечерняя Москва

В-третьих, люди стали больше покупать отечественные игры: за пять лет, с 2019 года, их доля в объеме трат российских геймеров увеличилась с 16 до 49 процентов. То есть в 2024 году почти половина от всех расходов россиян на игры пришлась на локальные продукты.

Сейчас граждане России ежегодно тратят на видеоигры более 380 миллиардов рублей, почти половину из этой суммы (173 миллиарда) — на покупку игр. А в 2035-м, по прогнозам экспертов, траты могут достичь 544 миллиардов рублей. Это возможно благодаря тому, какие ресурсы Москва вкладывает в развитие отечественного геймдева.

Здесь и инфраструктура, и государственная поддержка, которых больше нигде нет в России, доступ к современным технологиям и лучшим вузам. А с Кластером видеоигр и анимации — уникальной экосистемой разработки видеоигр — я уверена, российская индустрия видеоигр будет расти еще активнее и нас ждет еще больше классных, мощных, качественных проектов мирового уровня.

Ведь Кластер видеоигр и анимации — это не просто офисное пространство, а полная инфраструктура, которая включает студию захвата движения для создания графики кинематографического качества, профессиональную студию звукозаписи, студию фотограмметрии, центр обработки данных, киберарену и все необходимое для разработки проектов любой сложности. Интерес к резидентству в кластере среди разработчиков растет, что говорит о его современности и актуальности.

Также мы ожидаем, что в этом году программа Moscow Game Export получит развитие и масштабирование. Прямо сейчас мы планируем обширную программу посещения выставок и организации бизнес-миссий в другие государства для наших разработчиков. Это позволит им установить новые контакты, представить свои продукты в новых странах и найти потенциальных заказчиков.